Блогер Хованский сообщил адвокату о проблемах со здоровьем

Как сообщал ivbg.ru, 8 июня в квартире блогера Юрия Хованского прошли обыски, после чего его увезли в отдел полиции. А 9 июня признал вину в оправдании терроризма и раскаялся на видео.

На момент подготовки публикации Юрий Хованский находится в СИЗО № 6 в Горелово. После карантина поедет в «Кресты».

Блогера посетил член ОНК. По его словам, Хованский сидит вместе с интеллигентным первоходом, ведет себя примерно, на питание не жалуется, сотрудничает со следствием и посещает библиотеку.

Своему адвокату блогер сообщил о проблемах со здоровьем. Но подробности держатся в тайне.