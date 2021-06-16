В Никольском, Ульяновке и Красном Бору отключат воду в ночь с 17 на 18 июня

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 17 июня c 23:00 и до утра 18 июня отключат холодное водоснабжение в Красном Бору, Ульяновке и Никольском Тосненского района.

Причина – реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема в городе Никольское. В рамках процедуры аналогичное отключение воды будет проводиться несколько раз в течение лета.

Работы позволят повысить надежность водоснабжения населенных пунктов.

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16.06.2021 32
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