В Никольском, Ульяновке и Красном Бору отключат воду в ночь с 17 на 18 июня

По информации ivbg.ru, 17 июня c 23:00 и до утра 18 июня отключат холодное водоснабжение в Красном Бору, Ульяновке и Никольском Тосненского района.
Причина – реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема в городе Никольское. В рамках процедуры аналогичное отключение воды будет проводиться несколько раз в течение лета.
Работы позволят повысить надежность водоснабжения населенных пунктов.
Вам будет интересно
В паблике «Токсово - наш дом 2.0» сообщают: аварийная бригада устраняет последствия строительных работ, при которых был поврежден газопровод во...
16.06.2021 32