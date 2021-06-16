Очевидцы сообщают о крупном пожаре в поселке Металлострой. К ликвидации уже пожара привлечено 12 единиц техники и 48 человек. Дым от возгорания видно в разных частях Петербурга.

Об этом в среду, 16 июня сообщают в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург. К 19:19 вечера ранг пожара был повышен до № 1-Бис. В металлическом ангаре размером 30х50 метров происходит горение обстановки на площади 750 кв. метров.

Петербуржцы в сети Интернет уже публикуют видео и фото с разных частей города, на которых видны огромные клубни дыма, а один из пользователей заснял пожар даже с самолета.

Информация о пострадавших пока не поступала. Обстоятельства происшествия выясняются.