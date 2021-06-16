В Тосно застрявшего на мосту мальчика пришлось вызволять спасателям

В Тосно спасатели освободили застрявшего между прутьями железнодорожного моста подростка. Его жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

Об этом в среду, 16 июня сообщил портал Online47 со ссылкой на источник в экстренных службах. Мальчик 2011 года рождения оказался в ловушке на одном из мостов города. Самостоятельно выбраться парень не сумел.

Вызволять подростка пришлось с помощью ручного гидравлического инструмента. Пострадавший отделался только испугом. Ребенок был передан родителям сразу после происшествия.