В Ленобласти создадут единую систему «Жилье»

Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании государственной информационной системы Ленинградской области «Жилье».

Система дает возможность собрать в единой базе всю информацию о жителях региона, которым требуется улучшение жилищных условий. Это упростит планирование строительства социального жилья, повысит эффективность взаимодействия администраций и органов исполнительной власти.

Ведение системы «Жилье» будет включено в функции сотрудников органов местного самоуправления. Разработка системы должна быть завершена до конца 2021 года.