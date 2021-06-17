В Ленобласти создадут единую систему «Жилье»

Автор: Сергей Агутин
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Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании государственной информационной системы Ленинградской области «Жилье».

Система дает возможность собрать в единой базе всю информацию о жителях региона, которым требуется улучшение жилищных условий. Это упростит планирование строительства социального жилья, повысит эффективность взаимодействия администраций и органов исполнительной власти.

Ведение системы «Жилье» будет включено в функции сотрудников органов местного самоуправления. Разработка системы должна быть завершена до конца 2021 года.

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17.06.2021 50
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