Россельхознадзор изъял запрещенные продукты в торговых точках у станций метро «Гражданский проспект» и «Академическая».

В Санкт-Петербурге Россельхознадзор совместно с таможенниками провел операцию по изъятию и уничтожению 173 килограмма санкционных продуктов. Сыры, масла и готовая мясная продукция из Италии, Испании, Дании и других стран Европы отправилась в контейнер и была уничтожена в соответствии с законодательством.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

«Запрещенку» обнаружили в четырёх торговых точках торговых точках у станций метро «Гражданский проспект» и «Академическая».