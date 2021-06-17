Россельхознадзор изъял запрещенные продукты в торговых точках у станций метро «Гражданский проспект» и «Академическая».
В Санкт-Петербурге Россельхознадзор совместно с таможенниками провел операцию по изъятию и уничтожению 173 килограмма санкционных продуктов. Сыры, масла и готовая мясная продукция из Италии, Испании, Дании и других стран Европы отправилась в контейнер и была уничтожена в соответствии с законодательством.
Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
«Запрещенку» обнаружили в четырёх торговых точках торговых точках у станций метро «Гражданский проспект» и «Академическая».
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