«Спутник Лайт» поступит в оборот в конце июня

Михаил Мурашко, Министр здравоохранения России, заявил, что вакцина «Спутник Лайт» поступит в оборот через 1,5 недели. Ее будут использовать в том числе и для ревакцинации населения.

Об этом в четверг, 17 июня сообщает издание РИА Новости.

«Через 1,5 недели «Спутник Лайт» выйдет с контроля, в оборот. Он будет использовать в том числе для ревакцинации», — рассказал глава Минздрава.

Михаил Мурашко добавил, что Минздрав уже готовит рекомендации для желающих привиться повторно после снижения титров антител.

«Спутник Лайт» — это однокомпонентная вакцина, которая представляет собой первый препарат «Спутника V». Она создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2 и формирует иммунный ответ на 28-й день после прививки.