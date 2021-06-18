В Ленобласти прививку от коронавируса сделали 14% жителей

На сегодняшний день, 18 июня, более 14% жителей Ленобласти прошли два этапа вакцинации от коронавируса.

Еще 10% населения региона переболели COVID-19. Таким образом иммунитет к коронавирусу есть примерно у 25% жителей. Как заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням комитета здравоохранения Алексей Ковеленов, этого недостаточно для того, чтобы сформировать коллективный иммунитет. Необходимо вакцинировать не менее 60% населения.

Ранее ivbg.ru публиковал список пунктов Ленобласти, где можно сделать прививку от Covid-19. Тем временем Песков заявил, что в России не будет обязательной вакцинации. Российским регионам дадут право самостоятельно принимать решения исходя из внутренней ситуации. В Ленобласти таких мер вводит не планируют.