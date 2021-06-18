Из-за аварии на газопроводе 700 человек в Выскатке остались без газа

Автор: Сергей Агутин
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Из-за аварии на газопроводе без газоснабжения осталось 700 человек в деревне Выскатка в Сланцевском районе Ленинградской области.

Авария произошла 18 июня около 05:00 на деревенском газорегуляторном пункте. Без газа остались 14 многоквартирных домов.

По данным администрации Выскатского поселения, газоснабжение будет восстанавливаться поэтапно. Газ подадут во все квартиры в течение дня.

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