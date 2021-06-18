Количество бюджетных мест по IT-специальностям в Ленобласти увеличится вдвое

К 2022 году учебные заведения Ленинградской области смогут принимать больше абитуриентов на специальности, связанные с IT-технологиями.
Так, количество бюджетных мест по данным специальностям увеличится до 375 против нынешних 200. На данный момент в регионе получить образование в IT-сфере можно в семи учебных заведениях среднего специального и высшего образований.
Также в регионе идет активная переподготовка кадров с учетом важности цифровых навыков. Так, в рамках проекта «Цифровые профессии» предприниматели могут бесплатно обучиться цифровым компетенциям. За 2020 год свои знания о цифровых технологиях улучшили свыше 6,8 ленинградцев.
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