Количество бюджетных мест по IT-специальностям в Ленобласти увеличится вдвое

К 2022 году учебные заведения Ленинградской области смогут принимать больше абитуриентов на специальности, связанные с IT-технологиями.

Так, количество бюджетных мест по данным специальностям увеличится до 375 против нынешних 200. На данный момент в регионе получить образование в IT-сфере можно в семи учебных заведениях среднего специального и высшего образований.

Также в регионе идет активная переподготовка кадров с учетом важности цифровых навыков. Так, в рамках проекта «Цифровые профессии» предприниматели могут бесплатно обучиться цифровым компетенциям. За 2020 год свои знания о цифровых технологиях улучшили свыше 6,8 ленинградцев.