Путин: Лучше привиться от COVID-19, чем болеть

Владимир Путин заявил, что лучше вакцинироваться от коронавирусной инфекции, чем болеть ей.

«Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире», — сказал президент, выступая на съезде «Единой России».

Он напомнил, что коронавирус приводит как к поражению легких, так и к различным поражениям сосудов. При этом список последствий до сих пор изучается.

Тем временем Александр Дрозденко подписал постановление, стимулирующее вакцинацию населения от коронавируса. В частности, руководителям организаций рекомендуется предоставить работникам оплачиваемый выходной на следующий день после прививки от коронавируса. Также ужесточены коронавирусные ограничения.