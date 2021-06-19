Сергей Перминов прокомментировал итоги Съезда «Единой России»

Сегодня, 19 июня, прошел XX Съезд «Единой России», в ходе которого состоялось тайное голосование и был представлен список кандидатов от партии на выборах в Госдуму. Замсекретаря генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Ленобласти Сергей Перминов прокомментировал итоги Съезда.
Он считает, что нынешние кандидаты на выборы в сентябре — сильные, смелые и честные профессионалы. Это — осознанный выбор будущего, где будут реализованы все конституционные начала, которые назвал Владимир Путин.
Он также отметил, что “Единая Россия” становится “Партией народного большинства”.
Перминов напомнил, что завтра, 20 июня, заработает сайт, где будут собираться предложения в Народную программу партии. С ней “Единая Россия” и пойдет на выборы.
Ранее Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы седьмого созыва на 19 сентября 2021 года. В новый созыв сроком на пять лет изберутся 450 депутатов.