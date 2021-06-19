Сергей Перминов прокомментировал итоги Съезда «Единой России»

Сегодня, 19 июня, прошел XX Съезд «Единой России», в ходе которого состоялось тайное голосование и был представлен список кандидатов от партии на выборах в Госдуму. Замсекретаря генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Ленобласти Сергей Перминов прокомментировал итоги Съезда.

Он считает, что нынешние кандидаты на выборы в сентябре — сильные, смелые и честные профессионалы. Это — осознанный выбор будущего, где будут реализованы все конституционные начала, которые назвал Владимир Путин.

Он также отметил, что “Единая Россия” становится “Партией народного большинства”.

“Мы понимаем, что политическая конкуренция – основа любой зрелой политической системы. И мы не боимся конкуренции, мы ее всячески приветствуем. Побеждать должен сильнейший”, — отметил Перминов.

Перминов напомнил, что завтра, 20 июня, заработает сайт, где будут собираться предложения в Народную программу партии. С ней “Единая Россия” и пойдет на выборы.

Ранее Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы седьмого созыва на 19 сентября 2021 года. В новый созыв сроком на пять лет изберутся 450 депутатов.