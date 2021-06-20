Заселиться в отели в Карелии можно только после предъявления ПЦР-теста

Как сообщил глава республики Артур Парфенчиков, Карелия вводит дополнительные противоэпидемические меры на фоне роста заболеваемости COVID-19.

Как пишет «Газета.ру», с 15 июля гостиницы, хостелы, турбазы и другие объекты размещения в Карелии смогут принимать постояльцев только при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, полученного ранее чем за два дня до прибытия, или документа о прохождении вакцинации.

Кроме того, лица, приезжающие в республику в командировку, также обязаны буду предоставлять справку об отрицательном результате теста на COVID-19, проведенного не ранее чем за два дня до приезда.