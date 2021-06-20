В Сосновом Бору пожарные познакомили детей со своей службой – фото

Сотрудники 71 пожарно-спасательной части в течение двух дней организовывали интерактивные «экскурсии» для подростков, отдыхающих в лагерях в Сосновом Бору Ленинградской области.

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Дети из «Темпа» пришли в гости к спасателям, а к воспитанникам оздоровительного лагеря «ЮНАРМИЯ» пожарные приехали сами. О службе рассказывали замначальника ПСЧ, капитан внутренней службы Малахов Д. С. и старший водитель ПСЧ Янис И. В.

Спасатели ответили на вопросы подростков, показали пожарно-техническое и аварийно-спасательное оборудование, а также рассказали о правилах пожарной безопасности.