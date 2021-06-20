Стало известно, где 20 июня зафиксированы 115 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 115 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 20 июня.
Вам будет интересно
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова призывала серьезно отнестись к ситуации с коронавирусом и привиться. Она настоятельно рекомендовала носить маски...
19.06.2021 57
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+6), Ефимовский (+2).
- Волосовский район: Торосово (+3), Большой Сабск (+1), Беседа (+1), Большая Вруда (+2).
- Волховский район: Волхов (+4).
- Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+9), Кудрово (+5), Ваганово (+2), Мяглово (+1), Корнево (+1), Рахья (+1), Минулово (+1), ДНП Центр Прилесный (+1).
- Выборгский район: Выборг (+5), Советский (+1), Светогорск (+2), Красный Сокол (+1), Лесогорский (+1), Красная Долина (+1), Токарево (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+8), Большие Колпаны (+1), Чаща (+1), Прибытково (+2).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Ивангород (+2).
- Киришский район: Кириши (+6).
- Кировский район: Кировск (+1), Павлово (+1), Концы (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).
- Ломоносовский район: Большая Ижора (+1), Куттузи (+1), Лебяжье (+2).
- Лужский район: Луга (+2), Заклинье (+1), Толмачево (+1), Жельцы (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+3).
- Приозерский район: Сосново (+4).
- Сланцевский район: Сланцы (+4).
- Тихвинский район: Тихвин (+8).
- Тосненский район: Тосно (+2), Новолисино (+1).