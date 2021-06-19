Журова призвала всех привиться от COVID-19

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова призывала серьезно отнестись к ситуации с коронавирусом и привиться.

“Тем, кто еще сомневается, все-таки привиться. Лично я привилась. За это время много контактировала с людьми, которые болели, и в данный момент времени я, слава богу, не заболела. Также знаю тех, кто был привит, заразился, но болел в достаточно легкой форме”, — написала она в своем Instagram-аккаунте

Она настоятельно рекомендовала носить маски и соблюдать все необходимые меры безопасности. И даже вакцинированным не стоит пренебрегать этими правилами. Журова считает, что все рекомендации и ограничения, которые сейчас вводятся в Ленобласти, абсолютно обоснованы и необходимы.

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Напомним, в Ленобласти пошли на серьезный шаг: для того, чтобы работать без ограничений, предприятия и организации до 1 сентября 2021 года должны проконтролировать, чтобы не менее 80% персонала было вакцинировано от COVID-19. Также в силу вступили другие ограничения.