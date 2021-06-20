Юрий Семин: индивидуально футболисты Дании сильнее, но шансы на победу есть

Автор: Сергей Агутин
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Бывший тренер ФК «Локомотив» Юрий Семин отметил, что индивидуально футболисты сборной Дании сильнее.

Однако, по мнению Семина, шансы у сборной России есть.

«Только если наши игроки больше пробегут, покажут более высокие скорости, выиграют больше единоборств – у нас будут шансы», – рассказал Юрий Семин

По мнению тренера, именно в этом россияне могут превзойти игроков Дании. Матч между сборными в рамках Евро-2020 пройдет 21 июня в Копенгагене.

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