Мужчина утонул на Васильевском острове

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Фотографии погибшего появились в социальных сетях.

Мужчина утонул на Васильевском острове спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Купальный сезон в Санкт-Петербурге, Купальный сезон в России, купальный сезон, Васильевский остров
Мужчина утонул на Васильевском острове спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Купальный сезон в Санкт-Петербурге, Купальный сезон в России, купальный сезон, Васильевский островИсточник: vk.com/spb_today_unreleased

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, на Васильевском острове утонул мужчина средних лет.

Автор поста не сообщил, что послужило причиной происшествия.

Купаться можно, если:

  • После еды прошло 1,5-2 часа;
  • Температура воздуха должна быть +20 +25 градусов;
  • Если не чувствуешь себя плохо (нет озноба, температуры, «гусиной кожи»);
  • Если не перегрелся перед этим на солнце;
  • Нет штормового предупреждения или сильного прибоя;
  • Температура воды выше +15 °С;
  • Место для купания специально оборудовано.
Вам будет интересно
В озере Донцо утонул житель Гатчины – ранее он звонил родным и просил прощения
По информации ivbg.ru, 16 июня около 17:30 в полицию Волосовского района сообщили о трупе мужчины в озере Донцо. Прибывшие на место...
17.06.2021 316
Автор