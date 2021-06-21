Эксперт рассказал, когда начнется снижение заболеваемости COVID-19

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал, что пик заболеваемости коронавирусом в России будет достигнут через одну-три недели, спустя два месяца стоит ожидать падения заболеваемости, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в эту волну COVID-19 распространяется быстрее.

По словам эксперта, всплеск заболеваемости, согласно прежним прогнозам, должен был прийтись на весну, но «сдвинулся» на лето. Он предположил, что следующий всплеск может случиться в конце текущего года.

— Однако, будет ли еще один всплеск — зависит от темпов вакцинации. Также сыграет роль число людей, которые уже переболели вирусом, — сказал Тавадян.

Ранее российские ученые предрекли возможный пик прироста заболеваемости коронавирусом с 30 июня, когда число зараженных может составить 21 тыс. человек, а число болеющих — примерно 420 тыс.

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Согласно последним данным, в России выявлено 5 316 826 случаев коронавирусной инфекции, вылечились 4 869 972 человека, скончался 129 361 пациент.