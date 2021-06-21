Александр Дрозденко поделился снимками живописных видов Рождествено

Автор: Гузель Галимова
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В понедельник, 21 июня, Александр Дрозденко по традиции опубликовал в своем instagram-аккаунте новые фотографии и пожелал всем хорошей недели и здоровья. 

В этот раз глава региона поделился снимками из села Рождествено в Гатчинском районе Ленобласти. 

“Рождествено — это не только усадьба, но и старинный парк с липовыми аллеями, красные карстовые пещеры, обжигающе холодные ключи-источники и аисты, давно облюбовавшие эти места”, — подписал он фотографии.
Александр Дрозденко поделился снимками живописных видов Рождествено Рождествено, Ленобласть, Дрозденко, Гатчинский район
Александр Дрозденко поделился снимками живописных видов Рождествено Рождествено, Ленобласть, Дрозденко, Гатчинский район
Александр Дрозденко поделился снимками живописных видов Рождествено Рождествено, Ленобласть, Дрозденко, Гатчинский район
Александр Дрозденко поделился снимками живописных видов Рождествено Рождествено, Ленобласть, Дрозденко, Гатчинский район
Александр Дрозденко поделился снимками живописных видов Рождествено Рождествено, Ленобласть, Дрозденко, Гатчинский район
Александр Дрозденко поделился снимками живописных видов Рождествено Рождествено, Ленобласть, Дрозденко, Гатчинский район
Фото: @vdovin.photographer и @kazhdoy_tvari_po_pare / Instagram

Добавляется, что усадебный дом семьи Набоковых будет отреставрирован. Прямо сейчас вывозятся экспонаты на временное хранение.

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