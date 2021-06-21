Александр Дрозденко поделился снимками живописных видов Рождествено

В понедельник, 21 июня, Александр Дрозденко по традиции опубликовал в своем instagram-аккаунте новые фотографии и пожелал всем хорошей недели и здоровья.

В этот раз глава региона поделился снимками из села Рождествено в Гатчинском районе Ленобласти.

“Рождествено — это не только усадьба, но и старинный парк с липовыми аллеями, красные карстовые пещеры, обжигающе холодные ключи-источники и аисты, давно облюбовавшие эти места”, — подписал он фотографии.

Фото: @vdovin.photographer и @kazhdoy_tvari_po_pare / Instagram

Добавляется, что усадебный дом семьи Набоковых будет отреставрирован. Прямо сейчас вывозятся экспонаты на временное хранение.