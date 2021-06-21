В Ленобласти выявили 123 новых случая коронавируса — данные на 21 июня

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 123 человек. Новые случаи не зафиксированы в Киришском районе.Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 21 июня.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+3), Бор (+1), Ларьян (+1).

Волосовский район: Волосово (+3), Сельцо (+3), Большая Вруда (+1).

Волховский район: Волхов (+4), Новая Ладога (+1).

Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+5), Кудрово (+5), Янино-1 (+1), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Вартемяги (+1), Бугры (+1), д. Углово (+1), Рахья (+1), Рапполово (+1), Лесколово (+1) .

Выборгский район: Выборг (+8), Перово (+1), Приморск (+1), Борки (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+5), Коммунар (+2), Большое Рейзино (+1), Малые Колпаны (+1), Новый Свет (+1), Старосиверская (+1), Большое Верево (+1), Истинка (+1) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+4).

Кировский район: Кировск (+2), Отрадное (+2), Шум (+1), Мга (+2).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Свирьстрой (+1) .

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Русско-Высоцкое (+1), Горбунки (+1), Кипень (+2) .

Лужский район: Луга (+6).

Подпорожский район: Подпорожье (+4).

Приозерский район: Приозерск (+1), Мичуринское (+1), Суходолье (+1), Красноозёрное (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+2), Гостицы (+2).

Тихвинский район: Тихвин (+10), Мелегежская Горка (+1).

Тосненский район : Тосно (+2), Никольское (+1), г. Любань (+2).

Александр Дрозденко подписал постановление об ужесточении коронавирусных ограничений. А в случае обострения ситуации с 1 сентября будет запрещено работать ресторанам, организациям культуры, образования и услуг, где вакцинировано менее 80% сотрудников.