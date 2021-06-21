В Гатчинском районе заложили камень на месте будущего мемориала жертвам геноцида

В деревне Дони Гатчинского района Ленобласти сегодня, 21 июня, заложили камень в основание мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Памятник будет установлен на территории бывшего детского концлагеря в непосредственной близости от трассы Р-23. В ближайшее время будет объявлен творческий конкурс по проектированию мемориала, после чего будут определены сроки его открытия. Ленобласть будет участвовать в финансировании создания мемориала.

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Добавляется, что Гатчинский район выбран не случайно ─ в годы войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных и донорские лагеря для советских детей. За период немецкой оккупации в них погибли 80 тысяч пленных.

Ранее мы сообщали, что в преддверии 22 июня в Ленобласти проходят памятные мероприятия. На территории Всеволожского лесничества волонтеры привели в порядок могилу 18-летнего летчика Владимира Ивановича.