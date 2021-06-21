Под Тосно автомобиль на полном ходу сбил пешехода — видео

Серьезное ДТП произошло в воскресенье вечером, 20 июня, на дороге «Нурма-Шапки» в Тосненском районе Ленобласти.

«Жигули» на полной скорости сбивает мужчину, который в этот момент начал переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Очевидцы сообщают, что пострадавший пролетел метров 30, получил множественные переломы. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.