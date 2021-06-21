Стало известно, почему позеленела вода в Финском заливе

Берег Финского залива в района пляжа Ласковый в Солнечном окрасился в зеленый цвет. По данным Росприроднадзора, в этом виновата погода.

Вода изменила свой цвет из-за скопления колониальной водоросли (Microcystis aeruginosa Kützing). При разложении этих водорослей в воду попадает содержащийся в них синий пигмент фикоцианина.

Из-за жары водоросли стали быстрее цвести и отмирать. Большое количество пигмента попадает в воду, и она меняет цвет. Подобная ситуация может быть и на других пляжах.