В «красной» и «желтой» зонах Ленобласти ЕИРЦ принимает только по предварительной записи

Изменения связаны с корректировкой антиковидного постановления в Ленобласти.
Так, в «красной» и «желтой» зонах прием клиентов ведется только по предварительной записи или при условии одновременного нахождения в офисе не более одного клиента. В “зеленой зоне» прием ведется в обычном режиме, но жители должны быть в масках.
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21.06.2021 193
В ЕИРЦ напоминают, что большая часть услуг доступна через дистанционные сервисы.
- «Красная» (первая) зона – Бокситогорский, Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский районы и Сосновый Бор.
- «Желтая» (вторая) зона –Волосовский, Волховский, Кировский, Киришский, Лужский, Подпорожский и Тосненский районы.
- «Зеленая» (третья) зона –Кингисеппский и Ломоносовский районы.