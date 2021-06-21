В «красной» и «желтой» зонах Ленобласти ЕИРЦ принимает только по предварительной записи

Автор: Гузель Галимова
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Изменения связаны с корректировкой антиковидного постановления в Ленобласти. 

Так, в «красной» и «желтой» зонах прием клиентов ведется только по предварительной записи или при условии одновременного нахождения в офисе не более одного клиента. В “зеленой зоне» прием ведется в обычном режиме, но жители должны быть в масках.

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21.06.2021 193

В ЕИРЦ напоминают, что большая часть услуг доступна через дистанционные сервисы.

  • «Красная» (первая) зона – Бокситогорский, Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский районы и Сосновый Бор.
  • «Желтая» (вторая) зона –Волосовский, Волховский, Кировский, Киришский, Лужский, Подпорожский и Тосненский районы.
  • «Зеленая» (третья) зона –Кингисеппский и Ломоносовский районы.
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