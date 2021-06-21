В «красной» и «желтой» зонах Ленобласти ЕИРЦ принимает только по предварительной записи

Изменения связаны с корректировкой антиковидного постановления в Ленобласти.

Так, в «красной» и «желтой» зонах прием клиентов ведется только по предварительной записи или при условии одновременного нахождения в офисе не более одного клиента. В “зеленой зоне» прием ведется в обычном режиме, но жители должны быть в масках.

Вам будет интересно В Ленобласти выявили 123 новых случая коронавируса - данные на 21 июня В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 123 человек. Новые случаи не зафиксированы в Киришском районе.Об этом свидетельствуют... 21.06.2021 193

В ЕИРЦ напоминают, что большая часть услуг доступна через дистанционные сервисы.