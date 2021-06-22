В поселке Назия перезахоронили останки 396 красноармейцев

Останки 396 красноармейцев были обнаружены в ходе реконструкции трассы «Кола» в 2020 году. Имя одного удалось установить по медальону.

21 июня в поселке Назия Кировского района перезахоронили останки бойцов 191-й и 128-й стрелковых дивизий Ленинградского и Волховского фронтов, погибших в боях за Ленинград в 1942-1943 годах.

Уже сегодня, 22 июня, на поле в поселке имени Тельмана в Тосненском районе пройдет церемония поминовения воинов, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны. Останки 41 солдата и офицера Красной Армии были обнаружены этой весной при проведении земляных работ. Имена шестерых удалось установить.

Тем временем в поселке имени Тельмана поисковики нашли останки 50 солдат, а также танк с боеприпасами.