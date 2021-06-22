127 новых случаев: в Ленобласти продолжает расти число заболевших COVID-19 

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 127 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 22 июня.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалёво (+3), Ефимовский (+1).

Волосовский район: Каложицы (+3), Кикерино (+2).

Волховский район: Колчаново (+1), Сясьстрой (+1), Местовка (+1), Бережки (+1) .

Всеволожский район: Всеволожск (+8), Кудрово (+2), Янино-1 (+3), Старая (+1), Романовка (+1), п гт. им. Свердлова (+8), Суоранда (+1).

Выборгский район: Выборг (+3), Первомайское (+1), Рощино (+3), Светогорск (+2), Соколинское (+1), Ильичёво (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+12), Малое Верево (+1), Большие Колпаны (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+4), Среднее село (+1), Килли (+1) .

Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+8).

Кировский район: Кировск (+4), Отрадное (+1), Приладожский (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Печеницы (+1) .

Ломоносовский район: Аннино (+1), Гостилицы (+1), Лаголово (+1), Витино (+1), Малое Карлино (+1) .

Лужский район: Луга (+5), Домкино (+1) .

Подпорожский район: Вознесенье (+3).

Приозерский район: пл. 67 км (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+4).

Тихвинский район: Тихвин (+10).

Тосненский район: Тосно (+3), Рябово (+2), Чудской Бор (+1).

Александр Дрозденко подписал постановление об ужесточении коронавирусных ограничений. А в случае обострения ситуации с 1 сентября будет запрещено работать ресторанам, организациям культуры, образования и услуг, где вакцинировано менее 80% сотрудников.