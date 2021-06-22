Полина Ефимова стала первой девушкой-трехсотбалльницей в городе.

Полина Ефимова, выпускница лицея №470 в Петербурге, стала первой девушкой-трехсотбалльницей в городе. Ей удалось набрать 100 баллов по всем трем экзаменам на ЕГЭ — русский язык, математика и химия, рассказали в комитете по образованию Петербурга.

Сама Полина поделилась, что стремилась набрать на экзамене 100 баллов, но не ожидала получить такой результат сразу по трем предметам. Девушка поблагодарила педагогов и администрацию лицея за полученные знания, а также рассказала, что много занималась и училась для такого результата.

В Санкт-Петербургском лицее девушку охарактеризовали очень положительно: выпускница всегда была собранной, внимательной и разносторонне развитой. Особую роль педагоги отвели семье — родители во всём поддерживают Полину.

На этой неделе 11 классы завершают сдачу Единого госэкзамена. 24 и 25 июня пройдут экзамены по информатике и ИКТ.