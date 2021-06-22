На неудобства пожаловались жильцы на Морской набережной, однако коммунальщики разъяснили, что включение батарей нужно для промывки труб.

Во время аномально высокой жары в Санкт-Петербурге продолжаются коммунальные работы по подготовке к отопительному сезону. Жильцы дома на Морской набережной, 41 испытали на себе все неудобства внезапного отопления. У людей многоквартирных домов стали теплыми батареи, и это при том, что на улице стоит 30-ти градусная жара.

Посты с разгневанными комментариями начали поступать под видеозаписью в группе «Живем на Васильевском».

Коммунальщики разъяснили, что включение батарей было необходимо для промывку труб от различных примесей, отложений, которые влияют на качество отопления. Об этом рассказали в издании «Невские Новости».