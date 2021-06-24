Север Санкт-Петербурга и Мурино остались без света из-за взрыва на подстанции рядом с Северной ТЭЦ — фото и видео

Электроэнергетики уже дали свет всем отключенным абонентам.

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По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, вечером во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар на электроподстанции «Ручьи», которая расположена рядом с Северной ТЭЦ. Очевидцы утверждают, что перед пожаром был сильный взрыв.

Сообщается, что из-за происшествия в северных районах Санкт-Петербурга, а также в Мурино полностью отключился свет. В настоящее время подача электроэнергии восстановлена.

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today