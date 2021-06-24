Север Санкт-Петербурга и Мурино остались без света из-за взрыва на подстанции рядом с Северной ТЭЦ — фото и видео

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Электроэнергетики уже дали свет всем отключенным абонентам.

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, вечером во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар на электроподстанции «Ручьи», которая расположена рядом с Северной ТЭЦ. Очевидцы утверждают, что перед пожаром был сильный взрыв.

Сообщается, что из-за происшествия в северных районах Санкт-Петербурга, а также в Мурино полностью отключился свет. В настоящее время подача электроэнергии восстановлена.

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Север Санкт-Петербурга и Мурино остались без света из-за взрыва на подстанции рядом с Северной ТЭЦ - фото и видео электроэнергия, спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в России, Пожары в Ленобласти, пожары, Мурино, Ленобласть, Всеволожский район, Взрывы в России, Взрывы в ЛенобластиИсточник: vk.com/spb_today
Север Санкт-Петербурга и Мурино остались без света из-за взрыва на подстанции рядом с Северной ТЭЦ - фото и видео электроэнергия, спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в России, Пожары в Ленобласти, пожары, Мурино, Ленобласть, Всеволожский район, Взрывы в России, Взрывы в ЛенобластиИсточник: vk.com/spb_today
Север Санкт-Петербурга и Мурино остались без света из-за взрыва на подстанции рядом с Северной ТЭЦ - фото и видео электроэнергия, спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в России, Пожары в Ленобласти, пожары, Мурино, Ленобласть, Всеволожский район, Взрывы в России, Взрывы в ЛенобластиИсточник: vk.com/spb_today
Север Санкт-Петербурга и Мурино остались без света из-за взрыва на подстанции рядом с Северной ТЭЦ - фото и видео электроэнергия, спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в России, Пожары в Ленобласти, пожары, Мурино, Ленобласть, Всеволожский район, Взрывы в России, Взрывы в ЛенобластиИсточник: vk.com/spb_today

Вам будет интересно
В результате сильнейшего взрыва на АЗС в Новосибирске пострадали 33 человека
Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Огонь был ликвидирован спустя несколько часов. Сегодня, 14 июня, в Новосибирске произошел мощный взрыв резервуаров...
14.06.2021 443
Автор