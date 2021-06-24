В пятницу на Мурманском шоссе приостановят дорожные работы, чтобы люди могли уехать на дачи

На Мурманском шоссе в сторону Ленобласти чуть более чем на сутки приостановят дорожные работы. Такое решение было принято для разгрузки трассы перед выходными.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ремонт приостановят с 10.00 пятницы, 25 июня, до 13:00 субботы, 26 июня. Водители смогут свободно проехать по участку на выезде из Петербурга.

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С завтрашнего дня, 25 июня, также снимаются все основные ограничения на Рябовском шоссе: дорожники приступят к восстановлению обочин и покрытия тротуара, что не будет создавать значимых помех для движения машин.