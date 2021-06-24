Посредник в передаче 200 тысяч экс-чиновнику предстанет перед судом во Всеволожском районе

По информации ivbg.ru, завершено расследование в отношении посредника при передаче взятки бывшим заместителю главы администрации Всеволожского района и директору «Ритуальных услуг».

Следствие установило, что обвиняемый передал этим людям 200 тысяч рублей за общее покровительство и беспрепятственную работу. В получение взятки в особо крупном размере подозревают экс-чиновника Валерия Половинкина.

Вторым получателем взятки, по версии следствия, является бывший директор муниципальных «Ритуальных услуг» Игорь Евтишенков, руководивший предприятием в 2017-2018 годах.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что трубочисты украли 667 тысяч рублей у 90-летней жительницы Гатчины.