Более 80 финских болельщиков заразились коронавирусом в Петербурге

Посетившие матчи Евро-2020 в Петербурге финские болельщики стали массово возвращаться домой. В итоге у 86 из них уже выявили коронавирус, сообщает Yle.

Финны возвращались через пограничный пункт Ваалимаа и Нуйямаа. За два прошедших дня в общей сложности в Суоми въехали более 2 000 граждан, тесты сдали порядка 1 100 человек. Около 800 человек въехали в Финляндию без прохождения тестирований, чтобы не создавать очередей на границе.

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В итоге тесты 86 человек дали положительный результат. Медики призывают непротестированных болельщиков немедленно пройти тестирование на коронавирус. И избегать социальных контактов до получения результата теста.

Ранее Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 27 июня 2021 года.