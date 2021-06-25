Статистика растет: в Ленобласти выявили 162 новых случая коронавируса — данные на 25 июня

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 162 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 25 июня.
Бокситогорский район: Бокситогорск (+5), Пикалёво (+1).
Волосовский район: Волосово (+2), Сельцо (+1), Буяницы (+1), Рабитицы (+2).
Волховский район: Волхов (+6).
Всеволожский район: Мурино (+8), Всеволожск (+5), Новое Девяткино (+2), Сертолово (+2), Осельки (+1), Ваганово (+1), им. Морозова (+2), Токсово (+1), Гарболово (+1), Павлово (+1), Лесколово (+1).
Выборгский район: Выборг (+7), Рощино (+1), Советский (+1), Селезнево (+1), Каменногорск (+3).
Гатчинский район: Гатчина (+3), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+1), Вырица (+2), Коммунар (+1), Большие Колпаны (+1), Дружноселье (+30), Горки (Веревское сельское поселение) (+1).
Кингисеппский район: Кингисепп (+3), Большая Пустомержа (+1), Веймарн (+1).
Киришский район: Кириши (+3), Будогощь (+1).
Кировский район: Кировск (+5), Шлиссельбург (+2).
Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).
Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Велигонты (+1), Большая Ижора (+1), Лаголово (+3), Виллози (+1).
Лужский район: Луга (+4), Волошово (+1).
Подпорожский район: Винницы (+2), Подпорожье (+1), Токари (+1).
Приозерский район: Сосново (+1), Петровское (+4), Мичуринское (+1), Раздолье (+1).
Сланцевский район: Сланцы (+4).
Тихвинский район: Тихвин (+11), Цвылёво (+1).
Тосненский район: Тосно (+2), Новолисино (+1), Трубников Бор (+1), Любань (+2), Ушаки (+2).