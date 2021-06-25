Житель Выборга подозревается в торговле наркотиками в Новгородской области

По информации ivbg.ru, 38-летний житель Выборга задержан в лесополосе возле деревни Григорово в Новгородской области. Там он успел сделать две закладки синтетических наркотиков для продажи.

В автомобиле задержанного обнаружили 40 свертков с синтетическим наркотиком. И еще около 50 граммов, а также инструменты для расфасовки найдены в его съемной квартире. А по месту жительства в Выборге хранилось еще 20 граммов.

По версии следствия, житель Ленинградской области планировал регулярно торговать наркотиками на территории Новгородской области.

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