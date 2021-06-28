В Ленобласти выявили 173 новых случая коронавируса — данные на 28 июня

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 173 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 28 июня.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+1), Ефимовский (+1), Бор (+1), Большой Двор (+1).

Волосовский район: Волосово (+2), Бегуницы (+2), Торосово (+1), Большой Сабск (+1), Губаницы (+1), Калитино (+1), Жилгородок (+1).

Волховский район: Волхов (+4), Сясьстрой (+1), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+1), Нурма (+1).

Всеволожский район: Мурино (+10), Всеволожск (+4), Кудрово (+1), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+5), Сертолово (+1), Ковалево (+1), Гарболово (+1), Павлово (+2), Лепсари (+2), Хирвости (+1), Заводской (+2), массив Лехтуси, Ручьи-Юбилейное тер СНТ (+1).

Выборгский район: Выборг (+7), Первомайское (+1), Рощино (+1), Светогорск (+1), Цвелодубово (+1), Приветнинское (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+9), Рождествено (+2), Никольское (+1), Кобралово (+10), Сиверский (+1), Вырица (+3), Малое Верево (+1), Батово (+1), Большие Колпаны (+1), Малое Замостье (+2), Ижора (Елизаветинское с/п) (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Кингисеппский (+1).

Киришский район: Кириши (+8), Пчевжа (+1).

Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+3), Павлово (+1), Мга (+2).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Алеховщина (+2).

Ломоносовский район: Большая Ижора (+1), Горбунки (+1), Лопухинка (+1), Глобицы (+3).

Лужский район: Луга (+3), Толмачёво (+1), Оредеж (+2), Красный Маяк (+2), Межозёрный (+1), Мшинская (+1).