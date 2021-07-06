25 июня в Выборге состоялось открытие летнего фестиваля современного искусства «Хронотоп». Около 150 человек посетили Водонапорную башню на Батарейной горе, где проходило основное действие. Уникальность мероприятия — локальная разбросанность инсталляций, позволяющая зрителю составить собственный маршрут. Кроме «Водонапорки» в фестивале участвуют парк Монрепо и библиотека Алвара Аалто.

Летний фестиваль современного искусства «Хронотоп» — детище организатора выставок выборгского Центра Современного Искусства (ЦСИ) Филиппа Аветисова и его команды. Идея проведения подобного мероприятия созрела еще в начале деятельности Центра — зимой 2020 года. До реализации нынешнего проекта команда провела пять выставок и организовала экскурсии Выборгу, постепенно приручая жителей к новому для города формату. Туристы из Санкт-Петербурга, привыкшие к подобным мероприятиям, с удовольствием посещали прошедшие показы.

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Что такое «Хронотоп»?

В переводе с древне-греческого «хронос» означает время, а «тотос» — место. Термин ввел русский и советский физиолог, создатель учения о доминанте Алексей Алексеевич Ухтомский. Понятие подразумевает под собой существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, то есть повторяющуюся ситуацию в определенном времени и месте.

Локация «Водонапорная башня»

На выставке в Водонапорной башне, которая обычно закрыта для общего доступа, представлены работы известных российских и финских видео художников. Основными действующими фигурами являются здания: новостройки, индустриальные постройки, вилла архитектора Алвара Аалто во Франции, а также заброшенный пионерлагерь в пригороде Ленинградской области. С помощью видеоколлажей, цифровой фотографии, перфоманса, хореографии и драматургии на нескольких этажах сооружения художники передают зрителю эмоциональное восприятие современной архитектуры и ее внедрение в окружающую среду. Основная тема выставки — взаимодействие человека с архитектурными пространствами и их отдельными элементами в историческом контексте и genius loci — «гению места».

На летнем выборгском фестивале впервые в России показана работа Сары Экстрем об архитектуре Олимпийского стадиона, расположенного в Хельсинки.

Поддержку в организации выставки на локации «Водонапорная башня» оказали Институт Финляндии в Санкт Петербурге, AV-arkki Центр Финского Медиаискусства и Медиалаборатория Cyland.

Первый этаж

Гостей встречает каменистая местность, где проложены мостики для прохода. Первая инсталляция на пути по левую руку — одноканальное видео Елены Губановой и Ивана Говоркова «Слава мировая», созданное в 2017 году. Справа — инсталляция 2014 года Анны Франц из Медиалаборатории Cyland под названием «Беспокойство». Она представляет собой развивающуюся черно-синюю ткань под вентиляторами разной мощности. Действие сопровождается театральной подсветкой.

Третья инсталляция «Жизнь как жизнь. Стикс» под авторством Елены Губановой и Ивана Говоркова — 10 одноканальных видео, транслирующихся с небольших экранов, расположенных на десяти колоннах «лицом» друг к другу.

«Как показать тревожность? Ветер — это тревожно. Черные с синим развевающиеся ткани — это тревожно. Когда вам лампа в глаза светит — это тревожно. А потом вы идете дальше, где время замкнуто в кольцо. Где расстояния между колоннами — это дискретность времени, а нам кажется, что оно постоянно», — пояснил художник Иван Говорков.

На каждом шагу посетитель первого этажа слышит повторяющееся женским голосом словосочетание — «Слава мировая», что делает атмосферу вокруг нереальной. Игра света, попадающего из окон и тени, в которую уходит гость в процессе изучения выставки, вводят человека в некий транс, подготавливая к следующей ступени.

Второй этаж

Инсталляция «Сонм» завязана на том, что есть некая вращающаяся структура, имеющая свою скорость и ритм, куда добавлен естественный элемент, бьющий по барабанным тарелкам — usb-кабель. Выбор пал именно на него из-за отсутствия времени на подготовку. Большая часть работ была направлена на монтаж. Стоит отметить, что в роли колотушки кабель гармонично вписался в атмосферу здания 30-х годов.

Авторы проекта Алексей Грачев, Андрей Строков (ведущий инженер) и Александр Бочков в день открытия дополнительно внедрили бочку с правой стороны помещения, как элемент барабанной структуры. На входе установили датчик, поэтому, когда человек пересекал линию двери, происходил удар бочкой. Полиритмичная система — является основой звуковой стороны инсталляции: есть аритмичные пиканья, имеются расположенные по секвенции тарелки, одновременно с этим бьющий барабан и два атонально настроенных синтезатора. Перечисленные элементы показывают возможности распространения звука и его фокусировки в пространстве второго этажа Водонапорной башни. Все это рождает минималистичную картину инсталляции, где акцент идет на продакшн, мобильность и адаптивность. Подобный эффект зрители могли увидеть только во время открытия. В настоящее время датчик вместе с бочкой убрали.

Отметим, что специфичность инсталляции достигалась за счет расстановки объектов, оставленными на постоянную экспозицию.

Вращающаяся штанга отсыл к конструктивизму и геометричности — они подчеркнуты в простых и отрывистых звуках объектов. Простота и функциональность инсталляции навеяны функциональностью самого пространства и попыткой минимально его задевать.

Взаимодействие объекта «улей» с барабаном по левую руку от входа — выражение трепетности и тщетности попытки алгоритмично раскрыть потенциал купола, как средства акустического погружения в пространство. При приближении человека гайка, задействованная в роли барабанной палочкой для улья, робко прячется и перестает стучать, оставляя недовольное гудение и писк.

Дощатый настил под барабаном символизирует стремление к свету, к горизонту. Звук шагов по нему настраивает на акустический эффект купола, где шаги тоже ритмическая структура, которую невозможно предугадать. Мелодическая составляющая зала, может подтолкнуть человека совершать более ритмичные шаги, подстроенные под общее звучание.

«Растения, расположенные сразу на входе на второй этаж символизируют локальную флору и фауну и перенос ее в пространство как дополнение бетонного супер функционального здания. До тех пор пока жива планета, растения будут побеждать», — поделился технический директор Медиалабораторий Cyland Алексей Грачев.

В перфомансе задействованы барабаны из студии художников и их личные синтезаторы, с которыми они выступают и путешествуют.

Третий этаж и гамаки

На третьем этаже есть небольшая площадка, где прямо перед посетителем раскинулось окно на несколько лестничных пролетов.

По обеим сторонам импровизированного мостика можно рассмотреть нижние части резервуаров для воды, подсвеченные красным светом.

С лестничной площадки третьего этажа открывается вид на инсталляцию «На седьмом небе» — покачивающиеся гамаки, движение которых сопровождается скрипящими звуками. Основа идеи лежит в сочинении греческого философа Аристотеля «О небе» и предполагает ощущение радости, блаженства и счастья у зрителя.

«Они тянутся все выше и выше. А куда? Вам хочется отдохнуть и полежать, а возможности нет. Плюс к этому приходит понимание, как красиво сетка крупная к сетке мелкой накладывается на крупную сетку окон. Все это художник продумал. Разные модули по задумке должны вызывать ощущения разнообразия и фантастики восприятия бытия. После этого вы пойдете мимо обычного окна и воспримете жизнь по-другому. Какая цель искусства и художника в отдельности? Чтобы все стали художниками: и бабушка, и дедушка, и папа, и мама, и дети. А что значит быть художником? Это значит наслаждаться мгновением настоящего, не имея никакой идеи о будущем», — рассказал Иван Говорков.

Верхний этаж

Водонапорная башня имеет 15 лестничных пролетов, но не на всех их них есть выход на этажи. На последнем хорошо ощущается духота, поэтому с собой лучше брать бутылку воды.

Последний этаж заканчивается крутой деревянной лестницей к двум железобетонным резервуарам диаметром в 15 метров и емкостью по 2000 кубометров. По обе стороны от лестницы к каждому из них идет небольшой мостик, но доступ туда закрыт.

Между переходами на экране показывают видео — нарративная инсталляция, где в начале записи человеческие руки превращают камень в окаменевшее существо, разлетающиеся в пыль. Потом время, оборачивающиеся в пыль. Затем патроны и война, превращающиеся в пыль. И, напоследок, человеческое тело также разлетается в пыль.

По словам художника Ивана Говоркова, после просмотра должна возникнуть мысль: «я понял, зачем я здесь: только для того, чтобы быть, а не для того, чтобы иметь».

Обратный путь

«Вы спускаетесь вниз, по пути видя сквозь крупную сетку мелкую сетку качающихся гамаков. Заходите в зал, где тончайший звук будоражит ваше воображение. Спускаетесь дальше вниз. Идете сквозь время и беспокойства, понимая, что «Слава мировая» это ерунда. Так или не так? Выпьем» — подытожил Иван.

Локация «Библиотека Алвара Аалто»

На территории библиотеки Алвара Аалто представлена постоянная мультимедиа-инсталляция американского художника и основателя лаборатории медиаискусства Cyland Анны Франц «Ужимки и прыжки». Посмотреть работы художника можно в режиме работы библиотеки.

9 июля и 20 августа пройдут показы двух видеопрограмм, созданных при поддержке видеоархива санкт-петербургской Медиалаборатории Cyland. Посетителям мероприятия представят работы российских, финских и американских художников. Тема — взаимодействие человека с окружающим пространством, а именно: природной средой, экологией и архитектурными сооружениями в культурном и историческом контекстах.

Программа на 9 июля:

«Беззаботный город» – Илкка Питкянен, 2019, 4 минуты 5 секунд. «Связи» – Виолетта Гунина, Андрей Калашников, Полина Коротаева, 2016, 3 минуты 10 секунд. «Мост животных U-3033» – Милья Виит, 2018, 12 минут 8 секунд. «Покинутая земля II» – Симо Саарикоски, 2018, 12 минут 30 секунд. Viipurin kirjasto (Выборгская библиотека) / Viipurin kirjasto (Alvar Aalto Vyborg Library) – Филипп Трапезников, Полина Коротаева, Яна Питенко, Светлана Лысенко, 2016, 3 минуны 37 секунд. «Извилистость» / Harhailija – Паси Аутио, 2018, 18 минут 38 секунд.

Программа на 20 августа:

«Навстречу прошлому» – Александр Анисимов, Маргарита Лысенко, Татьяна Жуковат, 2016, 2 минуты 41 секунда. «Гимны Московии» – Дмитрий Венков, 2018, 14 минут 24 секунды. «Портрет Шуховской башни» – Марина Фоменко, 2011, 57 секунд. «Половина поколения» – Андреа Станислав, 2011, 3 минуты 16 секунд. «Умирающий город Вышний Волочёк» – Людмила Белова, 2020, 12 минут 50 секунд. «Возвращение возвращения борщевика» – Александра Лерман, 2019, 4 минуты. «Цветасис» – Максим Свищев, 2017, 4 минуты 53 секунды.

Локация «Парк Монрепо»

В парке представлена инсталляция Филиппа Аветисова и Дмитрия Широкова «Все ушли купаться» 2013 года. Основной идеей арт-объекта — автомобиля 1961 года выпуска, из которого доносится сообщение Левитана о первом космическом полете человека — является влияние масштабных событий на жизнь обычных людей. На основе исторического примера, авторы проекта пытаются показать, что глобальность события не отразилась на повседневном быте людей. «В Крыму стояла прекрасная погода. Многие открывали купальный сезон» — значится в описании инсталляции.

Сложности в реализации фестиваля

В Выборге очень нездоровый инвестиционный климат, сильная инертность властей и бизнеса в поддержке подобных культурных инициатив, которые уже давно имеют постоянную поддержку в Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах России.

«Мы это стараемся изменить, верим, что это получится, но на этом пути у нас много трудностей. Разумеется, в первую очередь финансовых», — рассказал организатор выставок ЦСИ.

Отметим, что финансовые трудности не повлияли на глобальность мероприятия.

«Во время подготовки к фестивалю у нас была слаженная работа, но маленькая команда. Но все в итоге получилось! Мы поставили себе задачу подготовить все в срок, который могли установить и позже. Выбор пал на 25 июня. Мы приступили к активным действиям: привлекали разных людей, ресурсы. И привлекали не просто «пошел и заплатил» — все осмыслялось точки зрения художественной композиции, чтобы выглядело органично», — поделился участник команды Центра Современного Искусства в Выборге Антон Мовсесьян — «Четких точек, которых нужно достичь, у нас не было. Мы действовали как люди из будущего. Здания, подобные Водонапорной башне и Бывшему заводу по производству колясок, как космический корабль для маленького города и людей, способных чувствовать и воспринимать, непосредственно впитывать смыслы через пространства и искусство. У нас все строится не на деньгах и громких именах, а на контенте. Он и правда очень классный. Такого никогда не было и эта та уникальность, которую ЦСИ дает людям и Выборгу: именно поэтому туда идут, именно поэтому это привлекает, именно поэтому об этом все говорят».

Открытие посетил Виталий Петров — собственник здания. Сотрудники администрации, которым были разосланы приглашения, также как и многим творческим объединениям и жителям города, не проявили особого интереса к мероприятию. По словам члена команды ЦСИ Екатерины Веселковой, они посетили две первые выставки.

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Фестиваль продлится до 25 сентября включительно. Стоимость посещения локации «Водонапорная башня» — 200 рублей, «Парк Монрепо» и «Библиотека Алвара Аалто» — просмотр бесплатный.