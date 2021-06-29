Еще 172 жителя Ленобласти заразился COVID-19 — данные на 29 июня

В Ленобласти за последние сутки выявили 172 новых случая COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 48 593 человек, выздоровели — 44 291.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+7), СХТ (+1).

Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+1), Бегуницы (+2), Курковицы (+2), Извара (+1), Сельцо (+1), Старые Раглицы (+1) .

Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+5), Паша (+2) .

Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+12), Кудрово (+5), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+2), Сертолово (+1), Кузьмоловский (+1), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+5), Бугры (+1), Агалатово (+1), Хапо-Ое (+1), Куйвози (+1), Минулово (+1) .

Выборгский район: Выборг (+1), Первомайское (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+5), Поляны (+1), Коробицыно (+1), Каменногорск (+1), Гаврилово (+1), Лесогорский (+1), Житково (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+3), Тайцы (+1), Кобралово (+1), Высокоключевой (+1), Вырица (+2), Коммунар (+6), Ивановка, Пудостьское с/п (+1), Новый Свет (+4), Сяськелево (+1), Новосиверская (+1), Шаглино (+1) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+7).

Киришский район: Кириши (+7), Пчевжа (+1).

Кировский район: Кировск (+5), Отрадное (+1), Приладожский (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Рассвет (+2).

Ломоносовский район: Новоселье (+2), Новогорелово (+2), Горбунки (+1), Кипень (+1), Красносельское (+1), Малое Карлино (+1) .

Лужский район: Толмачёво (+2), Жельцы (+1), Волошово (+1), Дивенская (+1), Мшинская (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+3), Лукинская (+1), Красный Бор (+1) .

Приозерский район: Приозерск (+2), Сосново (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+3), Сосновка (+1), Китково (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+10).

Тосненский район: Тосно (+5), Тельмана (+1), Ульяновка (+1).

Напомним, с 1 сентября в Ленобласти будет запрещено работать ресторанам, организациям культуры, образования и услуг, где вакцинировано менее 80% сотрудников. Кроме того в регионе официально введены COVID-паспорта для бизнеса. Оформить его смогут те компании, которые захотят выйти из-под действующих в конкретной зоне Ленобласти ограничений.