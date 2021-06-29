В Санкт-Петербурге жена оставила больного коронавирусом мужа в одиночестве

Женщина уехала на дачу, так как очень боится заразиться.

В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появился пост, в котором женщина рассказывает, что уехала от своего супруга, чтобы не заразиться коронавирусом.

Отмечается, что семья вызвала врача двое суток назад, но та и не приехал, хотя в больнице сказали «заявка есть». Со слов женщины, она звонила в больницу №105, но там ей нагрубили и бросили трубку.

— Я на даче, так как боюсь заразиться муж дома страдает, — пишет супруга в посте.