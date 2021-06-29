Под Сосново загорелся автомобиль после ДТП — фото

Серьезное ДТП произошло на 76 километре дороги “Ушково-Гравийное” в Приозерском районе Ленобласти.

Дорогу не поделили две иномарки, после удара загорелся моторный отсек Hyundai. Легковушку потушила прибывшая на место ДТП дежурная смена 143 пожарно-спасательной части Сосново. Они также деблокировали пострадавшего, который был зажат в одном из автомобилей.

В результате аварии двоих человек госпитализировали с различными травмами.