Зарегистрирован максимум смертей с COVID-19 за сутки.

По информации издания РИА «Новости», за сутки в России побит антирекорд по смертям от коронавируса. Он составил 652 человека.

Отмечается, что общее число скончавшихся пациентов достигло 134 545.

В частности, в Москве за сутки скончался 121 человек с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 119, Нижегородской области — 27.