Зарегистрирован максимум смертей с COVID-19 за сутки.
По информации издания РИА «Новости», за сутки в России побит антирекорд по смертям от коронавируса. Он составил 652 человека.
Отмечается, что общее число скончавшихся пациентов достигло 134 545.
В частности, в Москве за сутки скончался 121 человек с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 119, Нижегородской области — 27.
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29.06.2021 33