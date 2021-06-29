В России побит антирекорд по смертям от коронавируса

Автор: Александр Селиванов
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Зарегистрирован максимум смертей с COVID-19 за сутки.

По информации издания РИА «Новости», за сутки в России побит антирекорд по смертям от коронавируса. Он составил 652 человека.

Отмечается, что общее число скончавшихся пациентов достигло 134 545.

В частности, в Москве за сутки скончался 121 человек с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 119, Нижегородской области — 27.

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29.06.2021 33
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