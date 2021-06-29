Выпускница школы Выборга набрала 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию

Всего в Выборгском районе Ленинградской области единый государственный экзамен по обществознанию сдали 233 выпускника.

Лучший результат – 100 баллов – показала выпускница школы № 10 из Выборга Софья Петрова.

В число лидеров вошли ученицы и других общеобразовательных учреждений Выборга – гимназии № 11 и школы № 1. По 99 баллов получили Ариадна Петракеева и Екатерина Труфанова соответственно.

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