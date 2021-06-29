Российские авиакомпании собираются отменить половину рейсов на курорты Краснодарского края

В России авиакомпании заявили о возможной отмене рейсов на южные курорты страны. Речь идет о таких городах, как Сочи, Анапа и Геленджик.

Об этом во вторник, 29 июня сообщает ТАСС. Причиной этому стала невозможность соблюдения требований об обязательном ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации от коронавируса для сотрудников воздушного судна.

Отели Краснодарского края заявили авиакомпаниям, что бортпроводники и пилоты не смогут размещаться без наличия сертификата о вакцинации или ПЦР-тестов. Если авиакомпании решат следовать нынешним требованиям, то фактически — пилоты и бортпроводники обязаны будут предоставлять каждые три дня ПЦР-тесты или сертификаты.