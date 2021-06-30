В поселке имени Тельмана нашли останки бойца, работавшего до войны в Эрмитаже

Автор: Гузель Галимова
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В поселке имени Тельмана Тосненский района Ленобласти продолжаются поисковые работы. 

Поисковики нашли в бумажнике погибшего бойца постоянный пропуск в Эрмитаж. Возможно, до начала войны он работал в музее. Удостоверение сохранилось неплохо, по нему поисковики надеются установить имя солдата. 

Фото: Евгений Толстиков
В поселке имени Тельмана нашли останки бойца, работавшего до войны в Эрмитаже Поселок имени Тельмана, поисковые работы, найдены останки бойцов, Ленобласть
В поселке имени Тельмана нашли останки бойца, работавшего до войны в Эрмитаже Поселок имени Тельмана, поисковые работы, найдены останки бойцов, Ленобласть
В поселке имени Тельмана нашли останки бойца, работавшего до войны в Эрмитаже Поселок имени Тельмана, поисковые работы, найдены останки бойцов, Ленобласть
В поселке имени Тельмана нашли останки бойца, работавшего до войны в Эрмитаже Поселок имени Тельмана, поисковые работы, найдены останки бойцов, Ленобласть

Ранее были найдены останки 50 солдат, 15 медальонов и танк с боеприпасами.

Напомним, спасать останки погибших солдат от ковша экскаватора пришлось активистам. Владелец участка отказался пускать поисковиков и следователей на свою землю. Площадка готовилась к коммерческой застройке. В итоге проведенных работ были повреждены и уничтожены воинские захоронения. Возбуждено уголовное дело.

Планируется, что на месте найденного воинского захоронения установят мемориал.

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