В поселке имени Тельмана нашли останки бойца, работавшего до войны в Эрмитаже

В поселке имени Тельмана Тосненский района Ленобласти продолжаются поисковые работы.

Поисковики нашли в бумажнике погибшего бойца постоянный пропуск в Эрмитаж. Возможно, до начала войны он работал в музее. Удостоверение сохранилось неплохо, по нему поисковики надеются установить имя солдата.

Фото: Евгений Толстиков

Ранее были найдены останки 50 солдат, 15 медальонов и танк с боеприпасами.

Напомним, спасать останки погибших солдат от ковша экскаватора пришлось активистам. Владелец участка отказался пускать поисковиков и следователей на свою землю. Площадка готовилась к коммерческой застройке. В итоге проведенных работ были повреждены и уничтожены воинские захоронения. Возбуждено уголовное дело.

Планируется, что на месте найденного воинского захоронения установят мемориал.