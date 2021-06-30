Движение на семи участках трасс Ленобласти 1 июля будет ограничено

В четверг, 1 июля на участках семи трасс Ленобласти пройдут дорожные работы. Публикуем перечень дорог, где движение будет затруднено.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

– км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

– км 89 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка трещин на ПЧ.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

– км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

– км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

– км 133 ограничение скорости движения в сторону Гатчины с 08:00 до 19:00, устранение размыва обочины.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

– км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

– подъезды к г. Выборг №1 км 0-5; №2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;

– ТрР км 142; км 145; км 152 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и мойка лотков от пыли и грязи механизированным способом.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола:

– км 0-37, ТР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

– км 0-78, ТР км 10, 15 ,27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи с увлажнением;

– км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода вручную;

– км 0-37, ТР км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 22:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;

– км 0 — 10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена катафотов;

– км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 22:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;

– км 15-57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

– км 100-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

– км 78-98 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

– км 38-40, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, механизированная очистка осевой полосы.