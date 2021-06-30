Перминов прокомментировал предложение президента о единых условиях газификации

На прямой линии Владимир Путин 30 июня сообщил, что в правительстве собираются разработать типовое решение для снижения стоимости газификации домовладений. В Ленобласти такое предложение уже обсуждается.

В среду, 30 июня президент РФ Владимир Путин напомнил про главное положение закона о «последней миле»: газ от магистральной трубы до забора домовладения должен быть проведен бесплатно. Однако не все исполняют требования закона. В правительстве уже разрабатывается форма единого договора по проведению необходимых работ на участках.

Как рассказал Сергей Перминов порталу Online47, в регионе уже действует рабочая группа, которая занимается вопросами газификации. Также в Ленобласти рассматривается вопрос создания единого оператора, который бы помогал жителям Ленобласти заниматься вопросами газификации и обеспечивал единый тариф на все работы.