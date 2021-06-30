В Старой Ладоге состоится фестиваль «Венок Александра Невского»

С 17 по 18 июля пройдет фестиваль «Венок славы Александра Невского». Он будет посвящен Древней Руси.

Мероприятия пройдут в 10 разных локациях. Гостей события ждут рыцарский турнир, выступления фольклорных и музыкальных коллективов, воинские состязания. Также на берегу Волхова оборудуют лагерь морской дружины, где гости фестиваля смогут увидеть быт древнерусских воинов.

«Творческой зоне» в сквере около памятника Рюрику и Олегу пройдет выставка художественных работ, посвященных Александру Невскому», — сообщают на сайте правительства Ленобласти