Купаться негде: в Синево предприниматели захвалили пляжи

Единственное место купания, это прыжки с мостков, которые опасны для жизни.

По словам местных жителей, предприниматели захватили береговую линию у поселка Синево в Призерском районе Ленобласти.

Отмечается, что тем, кто не является клиентом баз отдыха, запрещено пользоваться хорошим пляжем. Взрослым и даже детям приходится нырять в воду с мостков, между постоянно курсирующего водного транспорта, что просто опасно для жизни.

— Бабло рулит. В Приозерском районе особенно. Всё отжали, — написала автор комментария.