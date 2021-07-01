Купаться негде: в Синево предприниматели захвалили пляжи

Единственное место купания, это прыжки с мостков, которые опасны для жизни.
По словам местных жителей, предприниматели захватили береговую линию у поселка Синево в Призерском районе Ленобласти.
Отмечается, что тем, кто не является клиентом баз отдыха, запрещено пользоваться хорошим пляжем. Взрослым и даже детям приходится нырять в воду с мостков, между постоянно курсирующего водного транспорта, что просто опасно для жизни.
— Бабло рулит. В Приозерском районе особенно. Всё отжали, — написала автор комментария.
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01.07.2021 81