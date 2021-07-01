Жителей Ленобласти «сосчитают» в октябре

Объявлены сроки проведения Всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября.

В Ленинградской области Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года. Ранее планировалось, что Всероссийская перепись населения пройдет в период с 1 по 31 октября 2020 года, затем в апреле.

«За последние десять лет численность и структура населения Ленобласти изменилась. Эти большие данные дают нам основу при принятии конкретных решений на территории — таких как строительство детских садов, школ, поликлиник, дорог, запуск новых транспортных маршрутов и решения других вопросов. Всё это – вопросы качества жизни, поэтому нам важно участие каждого жителя в переписи», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Впервые в этом году будет состоится цифровая перепись. Россияне смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на Госуслугах или переписных участках. А Росстат опубликует предварительные итоги мероприятия в апреле 2022 года.

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