Антитела зачтут в Ленобласти при оформлении ковидного паспорта

Внесены изменения в постановление правительства Ленобласти, регламентирующее ограничительные меры в период пандемии COVID-19

В соответствии с постановлением, которое вступило в силу сегодня, 1 июля, паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 рекомендовано оформлять всем организациям, осуществляющим деятельность на территории Ленобласти, в том числе пассажирские перевозки и курьерскую доставку.

Принцип получения таких паспортов будет исключительно добровольным и заявительным. Оформить его смогут те компании, которые захотят выйти из-под действующих в конкретной зоне Ленобласти ограничений.

Для оформления «паспортов» достаточно предоставить в районную администрацию документы о количестве вакцинированных, переболевших, имеющих антитела к коронавирусу или медотвод от прививок сотрудников. Теперь же для оформления паспорта будут приниматься документы о вакцинации, медицинские отводы от вакцинации и результаты исследований подтверждающие наличие антител (иммуноглобулина G к COVID-19), проведенных не позднее чем месяц назад.

При этом количество таких сотрудников должно быть не менее 80%. Для остальных компаний ограничения для ведения бизнеса не будут смягчены.

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С каждым днем в Ленобласти растет суточное число привитых от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные о записи на вакцинацию на ближайшие дни. Причиной роста желающих вакцинироваться стало ужесточение коронавирусных мер. Редакция ivbg.ru рассказывает, какие имеются послабления для вакцинированных и что за вакцину используют медики.

Напомним, что на сегодняшний день вакцинация проводится в 105 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти, из них 49 – мобильные бригады. Процедура полностью бесплатна и добровольна. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Список прививочных пунктов с адресами по ссылке.